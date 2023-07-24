В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Общественный штаб по наблюдению за выборами создали в столице. Соответствующее решение было единогласно принято на заседании Общественной палаты Москвы.

Проголосовать на выборах можно будет онлайн, при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и на избирательном участке, напомнил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков на заседании. Он добавил, что Общественный наблюдательный штаб поможет обеспечить открытость и прозрачность голосования.

"Как вы помните, впервые штаб был создан в 2013 году на выборах мэра столицы, и с тех пор штаб мы формируем в 12-й раз для наблюдения за выборами", – сказал он.

Руководителем штаба избрали члена Общественной палаты Москвы Вадима Ковалева.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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