Политолог Ярошенко: процесс онлайн-голосования защищен в технологическом плане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Процесс онлайн-голосования, в котором также применяются технологии дистанционного электронного голосования (ДЭГ), защищен в технологическом плане, заявил политический консультант Алексей Ярошенко.

"Высокий уровень защиты и информационных цифровых технологий, шифрования – на самом деле очень сильно защищаются голоса избирателей. <…> Человеческий фактор, при обычном голосовании, нельзя его исключать", – отметил он.

По словам политолога, онлайн-голосование защищено кодировками и шифрованием, что гарантирует точность и безопасность при подсчете голосов.

Ярошенко добавил, что применение ДЭГ постепенно набирает популярность на выборах.

"Больше доверия цифровое электронное голосование вызывает в целом у тех людей, которые на выборы, может быть, по тем или иным причинам не ходили, объясняя это себе тем, что и так за них все решат, все выберут", – считает он.

Политолог добавил, что в данный момент люди, о которых он говорил, понимают, что во время электронного голосования их голос точно будет учтен.

Также ДЭГ позволяет цифровой и экономической сферам двигаться вперед, так как разработанные технологии можно использовать и в других отраслях.

"А технологии там очень серьезные, потому что ЦИК не первый год объявляет разные конкурсы, в том числе для хакеров, что "попробуйте взломать", с каждым годом лучше и лучше. То есть это проверенная работа с технологиями, которую можно в разных отраслях применять", – резюмировал он.

Ранее аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов, политолог Петр Колчин заявлял, что проведение выборов с помощью ДЭГ позволит разгрузить избирательные комиссии при подсчете голосов и упростить процесс волеизъявления москвичей.

Он также выразил мнение, что явка благодаря ДЭГ значительно вырастет, потому что граждане смогут еще быстрее проголосовать на выборах.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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