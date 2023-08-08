16:56Политика
Более 10 тыс человек примут в корпус наблюдателей за выборами в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более десяти тысяч человек смогут стать наблюдателями за выборами мэра Москвы в сентябре 2023 года. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев в ходе заседания штаба.
"Как вы помните, благодаря изменениям в федеральном законодательстве у нас появилась возможность направлять наблюдателей на избирательные участки от Общественной палаты Москвы. Мы это делали уже не раз", – цитирует его Агентство "Москва".
Ковалев отметил, что большое количество людей становятся наблюдателями из года в год, а также выразил надежду, что в 2023 году коллеги вновь примут участие в процессе.
Стать наблюдателем за выборами может россиянин, достигший совершеннолетия и обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти Москвы.
Помимо этого, на заседании штаба был утвержден Кодекс наблюдателя Общественной палаты Москвы. Он представляет собой перечень правил, которым обязаны следовать наблюдатели при выполнении задач.
В рамках заседания также были выбраны ответственные члены Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году по округам.
Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.
В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.
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