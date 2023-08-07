Эксперт: ДЭГ максимально способствует участию избирателей в выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ), которое будет применяться на предстоящих выборах в сентябре, способствует увеличению числа избирателей в голосовании, сообщила Агентству "Москва" председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

По ее мнению, это удобно и важно для того, чтобы избиратель сам выбирал способ, который ему наиболее предпочтителен и удобен для того, чтобы высказать свое волеизъявление. При этом она отметила, что цифровые формы голосования не заменят традиционного.

"Также идет комбинация всех форм голосования. Мы никогда не говорим, что цифровые формы заменят традиционное голосование. Нет. Здесь наоборот, только в синергии все воспринимается. Поэтому это действительно очень важно. Ну и в первую очередь для москвичей, которые ценят мобильность, доступность, удобства", – сказала Булгакова.

Как считает эксперт, дистанционное голосование поможет привлечь на выборы не только молодежь, но и взрослое поколение. Также она добавила, что по статистике женщины чаще мужчин используют систему дистанционного электронного голосования.

Булгакова рассказала, что в этом году на участках появятся терминалы, с помощью которых можно голосовать электронно. Как она заметила, они будут удобны москвичам, которые являются избирателем в одном округе, а живут в другом.

"Жители понимают, что ехать и одного конца города в другой, чтобы проголосовать – это действительно очень сложно. А это действительно удобно, когда человек в день голосования или накануне вспомнил о том, что такое право у него есть, он пришел и проголосовал", – заключила Булгакова.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



МГИК утвердил порядок проведения голосования на выборах 8–10 сентября