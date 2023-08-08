Памфилова заявила, что ЦИК может отложить выборы в новых регионах, но этого не требуется

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

У Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ есть право отложить выборы в новых российских регионах до 10 сентября из-за угроз безопасности, но на данный момент в этом нет необходимости. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову.

Она объяснила, что если в каком-либо районе того или иного нового субъекта РФ ситуация резко ухудшится, появится угроза безопасности для избирателей, то отложить выборы можно даже в последний момент. Сейчас, по ее словам, все идет нормально, коллеги работают.

"То есть если до 10 сентября, до времени начала голосования, мы увидим, что в каком-то районе на какой-то территории обстановка грозит проведению выборов, мы их можем отложить", – сказала она.

При этом отмечалось, что в сентябре 2023 года дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах страны. Решение об этом принял ЦИК. По предварительным данным, ДЭГ может затронуть 20,6 миллиона человек.

Также Памфилова сообщила, что ДЭГ на президентских выборах в России в 2024 году будут применять не более 30 регионов. По ее словам, первостепенным вопросом является вопрос безопасности.

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