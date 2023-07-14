ДЭГ на президентских выборах в 2024 году будут применять не более 30 регионов – Памфилова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на президентских выборах в России в 2024 году будут применять не более 30 регионов. Об этом рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова в эфире радио Spuntik.

"Вопрос безопасности – номер один. Если бы считали, что мы можем тотально обеспечить, то масштабы страны применяли (дистанционное электронное голосование. – Прим. ред.). Пока не применяем. И на президентских выборах", – отметила она.

По ее словам, ДЭГ будет применяться только в тех российских регионах, у которых уже есть опыт такого голосования, то есть всего не более 30 регионов.

Ранее аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов, политолог Петр Колчин рассказал, что проведение выборов с помощью ДЭГ позволит разгрузить избирательные комиссии при подсчете голосов и упростить процесс волеизъявления москвичей.

По мнению политолога, электронное голосование упростит сам процесс проведения выборов и возможности граждан оставить свой голос. Он отметил, что считает ДЭГ эффективной и важной мерой.



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