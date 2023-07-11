Политолог Матвейчев: ДЭГ – надежный и прозрачный инструмент голосования

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Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) представляет собой надежный и прозрачный инструмент, заявил политолог Олег Матвейчев.

"Процесс голосования с использованием ДЭГ будет даже не более прозрачным, а абсолютно прозрачным", – сказал он.

Он добавил, что дистанционное голосование также является удобным инструментом, так как благодаря нему гражданам не придется никуда ходить.

Использование ДЭГ в том числе позволит повысить общую явку на выборах, которые состоятся в сентябре в Москве, сказал Матвейчев, отмечая, что в этом году в период выборов появится ряд новшеств в электронном голосовании.

"На участках появятся специальные терминалы, где можно электронно проголосовать. Плюс человек не привязан к месту прописки, может на любой участок зайти и проголосовать. Как считаете, удобно? Тоже очень удобно, потому что не все мы дома сидим во время голосования. <…> Это все клиентоориентированность, о которой говорили неоднократно", – резюмировал он.

Ранее политолог Анастасия Матюсова заявляла, что ДЭГ на предстоящих выборах даст возможность проголосовать тем гражданам, которые не смогут прийти на избирательный участок. Она рассказала, что популярность подобного вида голосования связана в том числе с массовой цифровизацией услуг, под ее влиянием развивается формат онлайн-голосования.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. В Мосгоризбиркоме отмечали, что решение о проведении трехдневного голосования было принято с учетом позитивного опыта использования данного формата во время пандемии коронавируса.

На выборы градоначальника Москвы также выдвинулись Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков – от "Новых людей", Леонид Зюганов – от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России" и Борис Чернышов – от ЛДПР.



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