Политолог Буслаков: использование ДЭГ удобно для жителей современного города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – самый удобный вариант для жителей современного города в условиях высокого темпа жизни. Об этом заявил политолог Павел Буслаков.

Он подчеркнул, что онлайн-голосование полезно для города, чтобы все прошло "очень гладко и современно". С ДЭГ не нужно куда-то идти, отдать свой голос можно через смартфон и иные электронные устройства. По мнению эксперта, это удобно и полезно для современного человека.

Популярность электронного голосования, считает он, обусловлена высоким уровнем занятости населения. У ряда избирателей нет времени, есть семья, но какое-либо техническое устройство всегда под рукой. По мнению Буслакова, темп жизни москвичей особенно высок.

"И ты можешь проявить свою гражданскую позицию "не отходя от кассы", не приходя на участки и там голосовать. Потому что нужно идти в ногу со временем и принимать это как данное", – сказал политолог.

Он заявил, что в этом году явка на выборах будет выше, чем в прошлом году. Также он подчеркнул правильность решения установки специальных терминалов, при помощи которых можно проголосовать электронно.

Специалист напомнил, что многим очное голосование не подходит, например пожилым людям, инвалидам. Модернизация системы голосования – естественный процесс для Москвы, нужный для современного поколения, сообщил он. Человек, создав личный кабинет на mos.ru и поучаствовав в голосовании, выполнит свой гражданский долг.

Помимо этого, Буслаков уточнил, что использование для надомного голосования переносных терминалов, на которых можно проголосовать онлайн, удобно и сделает процесс прозрачнее.

"Чтобы проголосовать, нужны документы определенные, удостоверяющие личность. И если человек действительно не может прийти на избирательный участок, для него это будет новшество, и он сможет спокойно проголосовать", – подвел он итог.

Ранее политолог Олег Матвейчев сказал, что ДЭГ представляет собой надежный и прозрачный инструмент. Он добавил, что дистанционное голосование также является удобным инструментом, так как благодаря ему гражданам не придется никуда ходить.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. В Мосгоризбиркоме отмечали, что решение о проведении трехдневного голосования было принято с учетом позитивного опыта использования данного формата во время пандемии коронавируса.

Документы для регистрации в качестве кандидатов на пост мэра Москвы, в том числе подписи муниципальных депутатов, подали первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов, Сергей Собянин от "Единой России", вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Московская городская избирательная комиссия первым зарегистрировала Собянина в качестве одного из кандидатов на пост мэра столицы. Решение было принято на заседании комиссии.

В Москве открылся штаб общественной поддержки Сергея Собянина