Собянин первым получил в МГИК удостоверение кандидата на пост мэра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Собянина в качестве одного из кандидатов на пост мэра столицы. Решение было принято на заседании комиссии.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отметил, что всего на пост мэра были выдвинуты 12 человек, среди которых 6 являются самовыдвиженцами.

"Предлагаю принять следующее решение – зарегистрировать кандидатом на должность мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца, опубликовать настоящее решение в наших официальных изданиях", – отметил он.

Все решения о регистрации кандидатов на выборы градоначальника будут приняты до 17 июля, добавил Реут.

Ранее сообщалось, что Собянин представил в Мосгоризбирком документы, которые необходимы для регистрации кандидата на должность мэра Москвы. Он в том числе предоставил подписи 115 депутатов представительных органов местного самоуправления из 115 муниципальных образований в Москве.

Выборы мэра столицы пройдут с 8 по 10 сентября. В Мосгоризбиркоме отмечали, что решение о проведении трехдневного голосования было принято с учетом позитивного опыта использования данного формата во время пандемии коронавируса.

На выборы градоначальника Москвы также выдвинулись Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков – от "Новых людей", Леонид Зюганов – от КПРФ и Борис Чернышов – от ЛДПР.



Кандидаты на должность мэра столицы от российских партий подали документы в Мосгоризбирком