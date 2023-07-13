Политолог Колчин: ДЭГ сильно разгружает избирательные комиссии и ускоряет подсчет голосов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Проведение выборов с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) позволит разгрузить избирательные комиссии при подсчете голосов и упростить процесс волеизъявления москвичей. Об этом сообщил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов, политолог Петр Колчин.

"Технология электронного голосования развивается в нашей стране уже несколько лет. Она была эффективно использована в нескольких голосованиях. И сам механизм довольно эффективно отработан", – сказал он.

Колчин добавил, что электронное голосование в том числе упростит сам процесс проведения выборов и возможности граждан оставить свой голос. Он отметил, что считает ДЭГ эффективной и важной мерой.

Популярность дистанционного голосования в том числе связана с необходимыми бюрократическими элементами волеизъявления на избирательном участке. Например, у многих жителей города выборы могут ассоциироваться с очередями, бумагами и прочими процессами, объяснил аналитик.

Он выразил мнение, что явка благодаря ДЭГ значительно вырастет, потому что граждане смогут еще быстрее проголосовать на выборах.

"Я прогнозирую, что явка на голосование значительно вырастет благодаря внедрению системы", – сказал Колчин.

Появление терминалов, которые дадут гражданам возможность оставить электронный голос, тоже направлена на упрощение процесса, при этом традиция похода на избирательный участок сохраняется, отметил он.

"Для некоторых семей выборы стали частью такой хорошей гражданской традиции, и на голосованиях видим, что граждане ходят семьями. Для них это вопрос такой семейной гражданственности и передачи традиций семейной гражданственности другим поколениям", – добавил политолог.

В случае проведения голосования в формате, когда членам избирательной комиссии необходимо выезжать на дом к избирателям, им приходится носить на себе определенные кипы бумаг, а использование различных электронных устройств позволит упростить этот формат.

"Также позволит людям с ограниченными способностями тоже принять участие в избирательном процессе еще более просто", – рассказал Колчин.

Внедрение инноваций для системы голосования – это часть общего курса на модернизацию и дебюрократизацию определенных процессов, считает аналитик.

"В этом плане мы обгоняем многие страны Запада, которые в силу неэффективности своего законодательства не могут провести эти решения, поэтому да, это логичный процесс", – резюмировал он.

Ранее политолог Павел Буслаков заявлял, что ДЭГ является самым удобным вариантом голосования для жителей современного города в условиях высокого темпа жизни.

Популярность электронного голосования, считает он, обусловлена высоким уровнем занятости населения. У ряда избирателей нет времени, есть семья, но какое-либо техническое устройство всегда под рукой. К тому же явиться очно на избирательный участок не могут пожилые москвичи или инвалиды, но с ДЭГ они смогут это сделать.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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