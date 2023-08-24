ЦИК протестирует дистанционное электронное голосование 30–31 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Центризбирком 30–31 августа проведет на федеральном портале тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в преддверии выборов. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Мы проводим ряд тренировок. Это обязательно. <...> В рамках последней тренировки, которая у нас предполагается 30–31 августа, будет проводиться тестовое голосование для избирателей, подавших заявление на ДЭГ", – цитирует ее Агентство "Москва".

Памфилова добавила, что на сегодняшний день заявки на участие в голосовании в дистанционном формате подали свыше 760 тысяч человек.

Ранее Центризбирком утвердил проведение ДЭГ на федеральной платформе в 24 регионах РФ в сентябре этого года. Изначально была подана 31 заявка, однако семь регионов их затем отозвали. Дистанционное голосование, наряду с традиционным, пройдет в том числе в Подмосковье, Алтайском крае, Нижегородской и Псковской областях.



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