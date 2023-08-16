Спецмаркировку для СМИ-иноагентов введут на выборах в сентябре 2023 года в РФ

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Журналисты, являющиеся иноагентами, впервые получат отметки об этом статусе в аккредитационные удостоверения во время выборов в сентябре 2023 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ.

Данную информацию подтвердил член Центризбиркома Евгений Шевченко. Так, при подаче аккредитации на любые выборы во всех регионах страны необходимо отмечать, включен ли журналист в реестр иностранных агентов.

В ЦИК добавили, что СМИ-иноагентов не запрещается аккредитовывать, поэтому иностранные агенты могут свободно посещать участки для голосования.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что если в каком-либо районе того или иного нового субъекта РФ ситуация резко ухудшится, появится угроза безопасности для избирателей, то у ЦИК есть право отложить выборы даже в последний момент. Сейчас, по ее словам, все идет нормально, коллеги работают.

Также Памфилова отмечала, что предстоящие выборы и президентская кампания 2024 года пройдут под постоянным внешнем давлении на избирательную систему РФ. Преодолеть испытания можно при помощи сплоченности и единства граждан, считает она.

В ЦИК допустили отмену выборов в новых регионах