Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19:24

Политика

Песков заявил, что издание NYT неверно интерпретировало его слова про выборы 2024 года

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что газета The New York Times предписала ему утверждение о том, что Владимир Путин будет переизбран на пост президента России в 2024 году с более чем 90% голосов.

"Нет, это неправильно абсолютно интерпретировал автор этой статьи", – сказал он.

Песков добавил, что журналист, написавший об этом, встречался с ним и задавал ему вопрос по поводу выборов, которые должны пройти в РФ в следующем году.

"Ответ был следующий, что уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что, если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом", – подчеркнул представитель Кремля.

Отмечалось, что американская газета опубликовала статью, в которой содержались цитаты Пескова. Пресс-секретарь президента РФ, по версии The New York Times, якобы назвал выборы в России не столько демократией, сколько "дорогостоящей бюрократией", добавив, что за Путина отдадут свои голоса более 90% избирателей.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявляла, что об президентских выборов в РФ в 2024 году будет зависеть судьба не только страны, но и всего мира.

Подобное понимают в ЦИК, подчеркнула она. Такая позиция, по ее словам, является "электоральной линией фронта", которую готовы пройти ее коллеги.

Володин сообщил, что депутаты Госдумы поддерживают президента Владимира Путина

Читайте также

властьполитика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика