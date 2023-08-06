Песков заявил, что издание NYT неверно интерпретировало его слова про выборы 2024 года

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что газета The New York Times предписала ему утверждение о том, что Владимир Путин будет переизбран на пост президента России в 2024 году с более чем 90% голосов.

"Нет, это неправильно абсолютно интерпретировал автор этой статьи", – сказал он.

Песков добавил, что журналист, написавший об этом, встречался с ним и задавал ему вопрос по поводу выборов, которые должны пройти в РФ в следующем году.

"Ответ был следующий, что уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что, если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом", – подчеркнул представитель Кремля.

Отмечалось, что американская газета опубликовала статью, в которой содержались цитаты Пескова. Пресс-секретарь президента РФ, по версии The New York Times, якобы назвал выборы в России не столько демократией, сколько "дорогостоящей бюрократией", добавив, что за Путина отдадут свои голоса более 90% избирателей.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявляла, что об президентских выборов в РФ в 2024 году будет зависеть судьба не только страны, но и всего мира.

Подобное понимают в ЦИК, подчеркнула она. Такая позиция, по ее словам, является "электоральной линией фронта", которую готовы пройти ее коллеги.



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