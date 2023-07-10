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08:15

Политика

Минобороны РФ показало, как уничтожается поставленная Западом военная техника ВСУ

Минобороны РФ показало, как уничтожается поставленная Западом военная техника ВСУ

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Оборонное ведомство РФ показало, как уничтожается военная техника, которую Запад поставляет украинской армии. Кадры сняты с помощью разведывательного беспилотника. На них видно, как по полю движется колонна бронетехники ВСУ, а потом одна за другой на минах подрываются как минимум пять боевых машин.

После этого по противнику бьют российские артиллеристы. Как отметили в Минобороны, в этот раз было уничтожено по меньшей мере 10 единиц техники ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоКристина Курума
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