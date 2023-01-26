Медведчук считает, что Зеленский должен понести ответственность за свои действия

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Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук хотел бы, чтобы президент Украины Владимир Зеленский понес ответственность за все содеянное против страны и ее народа. Об этом он заявил в интервью RT.

По его словам, именно лидер Украины разрушил страну и бросил ее в поле боевых действий. При этом на вопрос, долго ли Зеленский продержится на посту главы государства, Медведчук признался, что судьба президента ему неизвестна.

"Но я должен сказать, и я очень хочу, чтобы он понес ответственность за все то, что он сделал против Украины и украинского народа", – сказал политик, по мнению которого Зеленский мог избежать начала боевых действий.

Кроме того, политик заявил, что украинский лидер обязан был это сделать и должен был идти по пути Минских соглашений.

Ранее Медведчук предположил, что большая часть американских и европейских политиков не хотят установления мира на Украине, поэтому их оппоненты среди украинцев были запуганы и оболганы. Однако, по его словам, это не значит, что жители Украины не хотят мира и военный триумф президента Владимира Зеленского для них важнее собственных жизней.

Президент Украины лишил гражданства четырех граждан Украины. Ими стали оппозиционный политик Виктор Медведчук и бывшие депутаты Верховной рады Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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