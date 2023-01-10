Зеленский лишил Медведчука гражданства Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский принял решение о лишении гражданства Украины оппозиционного политика Виктора Медведчука, а также бывших депутатов Верховной рады Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Об этом сообщается в телеграм-канале Зеленского.

"В соответствии с конституцией нашей страны я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равельевича и Медведчука Виктора Владимировича", – заявил Зеленский.

Он отметил, что принял такое решение на основании материалов Службы безопасности Украины и Государственной миграционной службы.

В октябре 2021 года украинский суд предъявил Медведчуку обвинение в госизмене и содействии деятельности террористической организации. Уже в марте 2022 года его заочно арестовали.

О задержании политика стало известно в апреле этого года из телеграм-канала Владимира Зеленского, который предложил обменять политика на украинских военнопленных. В МИД РФ тогда назвали эту инициативу крайне опасной. Позже сам Медведчук записал видеообращение к Владимиру Путину с просьбой провести обмен.

В конце сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что среди освобожденных военнопленных в рамках обмена с Киевом был и Медведчук. Позже он объяснил решение включить политика в список тем, что тот помогал в освобождении пленных. По его словам, обмен политика был неким долгом перед ним.

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