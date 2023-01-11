В Кремле не прокомментировали вопрос о наличии российского гражданства у Медведчука

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать информацию о наличии у украинского политика Виктора Медведчука гражданства РФ. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Не могу ничего сказать на этот счет", – ответил он на вопрос о российском гражданстве Медведчука и возможности его предоставления в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский принял решение о лишении гражданства Украины оппозиционного политика Виктора Медведчука, а также бывших депутатов Верховной рады Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

В октябре 2021 года украинский суд предъявил Медведчуку обвинение в госизмене и содействии деятельности террористической организации. Уже в марте 2022 года его заочно арестовали.

О его задержании стало известно в апреле 2022 года из телеграм-канала Владимира Зеленского, который предложил обменять политика на украинских военнопленных. В МИД РФ тогда назвали эту инициативу крайне опасной. Позже сам Медведчук записал видеообращение к Владимиру Путину с просьбой провести обмен.

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