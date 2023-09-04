Российские войска уничтожили до роты солдат ВСУ на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска группировки "Запад" уничтожили до роты украинских военных на купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.

По его словам, средства противовоздушной обороны также уничтожили два украинских разведывательных беспилотника около населенных пунктов Таволжанка и Николаевка. Помимо потерь в живой силе, ВСУ также лишились пикапа и минивэна, отметил Зыбинский.

Кроме того, артиллерия РФ уничтожила буксируемую гаубицу М777 американского производства и два минометных расчета в районе населенных пунктов Крахмальное и Шейковка.

Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что российская армия продолжает удерживать линию обороны в Запорожье, прорывов допущено не было.

До этого в Минобороны России рассказали, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли на донецком направлении до 250 человек, а также различную боевую технику.

Российские военные отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении