Фото: ТАСС/AP/Ukrainian Presidential Press Office

Лидер Украины Владимир Зеленский паникует из-за нехватки бойцов в рядах ВСУ, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Почему истерика еще такая у Зеленского, потому что нет живой силы и огромные потери", – объяснил он в своем блоге на площадке YouTube.

По его словам, командование украинской армии принуждает граждан к военной службе силой.

Ранее СМИ писали, что военнообязанные украинцы стараются любыми способами уклониться от мобилизации в стране, не желая присутствовать в зоне боевых действий.

Один из мужчин, проживающий на Украине, рассказал, что он побывал на линии соприкосновения и был свидетелем того, что там происходит. В результате этого он решил дезертировать. Для этого мужчина дал достаточно большую взятку.

До этого сообщалось, что отсутствие ощутимых результатов украинского контрнаступления привело к тому, что в обществе растет критика действий Зеленского.



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