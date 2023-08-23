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23 августа, 19:30

Политика

Зеленский рассказал о просьбе командования ВСУ усилить мобилизацию

Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что командование украинской армии обратилось к нему с просьбой усилить мобилизацию. Об этом пишет RT.

"Скажу откровенно: военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Больше пока ничего не могу вам сказать", – отметил он.

Ранее издание Die Welt писало, что Украине для достижения какого-либо успеха в противостоянии с Россией нужно мобилизовать до трех миллионов человек.

В материале говорилось, что ни обладание высокоточным оружием, ни удары беспилотников не смогут привести Украину к ощутимому успеху. Автор отметил, что подобные ресурсы могут быть эффективны только в том случае, если удастся установить стратегически значимые цели, что представляется сложной задачей.

В середине августа на Украине продлили военное положение и мобилизацию еще на 90 дней, то есть до 15 ноября 2023 года. Соответствующие законы подписал Зеленский.

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