Зеленский отказался комментировать информацию об отставке главы МО Украины

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Владимир Зеленский отказался комментировать информацию об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова, отметив, что соответствующий указ еще не подписан. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я готов комментировать какие-либо кадровые решения после того, как будут подписаны мною соответствующие указы", – сказал Зеленский.

10 августа СМИ писали, что украинский лидер рассматривает возможность отставки министра обороны Алексея Резникова. На должность было как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позднее появилась информация, что Запад хочет видеть во главе министерства обороны женщину.

Петиция с требованием немедленной отставки министра обороны Алексея Резникова появилась на сайте президента Украины. Требование появилось на фоне коррупционного скандала вокруг закупок продовольствия для армии. Украинские журналисты выяснили, что для военнослужащих закупаются продукты вдвое или втрое дороже.