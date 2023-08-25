Тестовое голосование в рамках подготовки к выборам стартовало в Москве

В Москве стартовало тестовое голосование перед сентябрьскими выборами. Его проводят на сайте mos.ru с 08:00, сообщили в пресс-службе правительства. Тестирование продлится до 14 часов.

Поучаствовать могут граждане России в возрасте от 18 лет с постоянной регистрацией в Москве. Обязательно нужно иметь полную учетную запись на портале. Участники должны ответить на вопрос: "Какое мероприятие для жителей вы бы выбрали на День города?".

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.