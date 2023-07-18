Посол Перу в РФ сообщил, что страна не будет сейчас подавать заявку в БРИКС

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Перу на данный момент не планирует подавать заявку на вступление в БРИКС (в союз входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), но не исключает такой возможности в будущем. Об этом посол Перу в Москве Хуан Хенаро дель Кампо Родригес сообщил ТАСС.

При этом он подчеркнул, что Перу считает БРИКС очень важным.

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что страны не будут выходить из БРИКС, потому что хотят, чтобы с ними считались. По его словам, Запад будет их только использовать.

До этого страны БРИКС сообщали о планах ввести новую торговую валюту. Уточнялось, что она будет обеспечена золотом.

У стран БРИКС может появиться собственная валюта для международных расчетов