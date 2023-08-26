ВС РФ ликвидировали украинскую ДРГ в районе Урожайного в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе поселка Урожайное в ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", – сказал он.

Кроме того, на южнодонецком направлении, в районе села Старомайорское в ДНР, при участии артиллерии и авиации отражены две атаки 31-й бригады морской пехоты ВСУ.

В целом на южнодонецком направлении потери противника составили до 200 солдат, один танк, четыре бронемашины, три автомобиля, западные САУ М109 Paladin и Krab, а также две гаубицы Д-30.

Накануне Военно-морской флот России нанес удар по объекту портовой инфраструктуры, который использовался украинскими войсками. В результате объекты был поражен.

