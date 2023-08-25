Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:42

Политика

ВМФ РФ нанес удар по используемому в интересах ВСУ объекту портовой инфраструктуры

Фото: vk.com/mil

Военно-морской флот (ВМФ) России в ночь на 25 августа совершил удар по объекту портовой инфраструктуры, который использовался украинскими войсками. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Действия были совершены российскими военными путем применения оружия высокой точности. В результате предпринятых мер цель была достигнута.

"Объект поражен", – сообщил Конашенков.

До этого российские военные нанесли удар по центру принятия решений украинских войск. Действия осуществляли с помощью применения оружия морского и наземного базирования. Цель удара была достигнута, сообщили в Минобороны РФ.

Российская ПВО перехватила четыре снаряда HIMARS за сутки

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика