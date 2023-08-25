14:42Политика
ВМФ РФ нанес удар по используемому в интересах ВСУ объекту портовой инфраструктуры
Фото: vk.com/mil
Военно-морской флот (ВМФ) России в ночь на 25 августа совершил удар по объекту портовой инфраструктуры, который использовался украинскими войсками. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Действия были совершены российскими военными путем применения оружия высокой точности. В результате предпринятых мер цель была достигнута.
"Объект поражен", – сообщил Конашенков.
До этого российские военные нанесли удар по центру принятия решений украинских войск. Действия осуществляли с помощью применения оружия морского и наземного базирования. Цель удара была достигнута, сообщили в Минобороны РФ.
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