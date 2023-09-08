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08 сентября, 21:42

Город

10 тыс правоохранителей будут дежурить в Москве в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

10 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут дежурить на улицах столицы 9 и 10 сентября по случаю празднования Дня города. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что перед началом праздничных мероприятий правоохранители обследуют места массовых скоплений людей. К этой работе будут привлечены специалисты-кинологи с собаками.

Ранее сообщалось, что по случаю Дня города в Москве пройдут концерты и спектакли, творческие, спортивные и кулинарные мастер-классы, игры, фестивали, а также встречи со знаменитостями. К празднику столицу украсили цветочными арками, арт-объектами, флагами и поздравительными плакатами.

Кроме того, 9 сентября в городе состоится парад трамваев. Исторические вагоны проследуют от депо имени Баумана через ВДНХ до разворотного кольца "Останкино".

Жителям столицы рассказали, какие мероприятия пройдут на День города

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