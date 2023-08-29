"Сити": посвященная лестницам выставка открылась в Новой Третьяковке

Выставка "Воображаемый музей Михаила Шемякина. Лестница в искусстве" проходит в Новой Третьяковке. 60 лет назад художник Михаил Шемякин начал коллекционировать вырезки из книг и альбомов с разным артом. Основным объектом его интереса стала лестница как метафора постоянных изменений.

В экспозиции представлены 54 работы. На каждой изображена лестница или ее подобие. Выставка продлится до 17 сентября. Подробнее – в сюжете проекта "Сити".