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Культура

"Сити": посвященная лестницам выставка открылась в Новой Третьяковке

"Сити": посвященная лестницам выставка открылась в Новой Третьяковке

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Выставка "Воображаемый музей Михаила Шемякина. Лестница в искусстве" проходит в Новой Третьяковке. 60 лет назад художник Михаил Шемякин начал коллекционировать вырезки из книг и альбомов с разным артом. Основным объектом его интереса стала лестница как метафора постоянных изменений.

В экспозиции представлены 54 работы. На каждой изображена лестница или ее подобие. Выставка продлится до 17 сентября. Подробнее – в сюжете проекта "Сити".

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