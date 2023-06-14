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Культура

"Тайны нашей эстрады": как Владимир Мигуля пережил самый тяжелый удар в своей жизни

"Тайны нашей эстрады": как Владимир Мигуля пережил самый тяжелый удар в своей жизни

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Владимир Мигуля – последний романтик советской эстрады. Он приложил немало усилий, чтобы воплотить в жизнь свою главную мечту: дарить людям песни. Все были уверены, что звезда популярного композитора и исполнителя Владимира Мигули будет сиять на эстрадном небосклоне десятки лет. Но судьба распорядилась иначе.

Как композитор пережил самый тяжелый удар в своей жизни? Что заставило Владимира Георгиевича сменить профессию? И ради чего мастер шлягеров сам вышел на сцену? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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