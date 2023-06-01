"Звезды советского экрана": "За двумя зайцами"

В феврале 1962 года, после громкого успеха комедии "За двумя зайцами", киноманы еще долго состязались в остроумии, цитируя лучшие перлы из фильма. Не остался в стороне от этой шумихи и главный журнал страны о кино – "Советский экран". Редакция посвятила обсуждению недавней премьеры одну из своих колонок. А ведь еще пару месяцев назад создатели фильма даже не предполагали, что их детище так выстрелит.

Из-за чего Олега Борисова не хотели утверждать в фильм "За двумя зайцами"? Какая неприятность помогла Маргарите Криницыной получить роль Проньки? Что довело режиссера до больничной койки? Чьим голосом кричал попугай в фильме? И кому из героев фильма поставили памятник?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".