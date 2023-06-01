Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:10

Культура

"Звезды советского экрана": "За двумя зайцами"

"Звезды советского экрана": "За двумя зайцами"

"Тайны кино": Наталья Гундарева, Валентина Телегина, Людмила Чурсина

"Тайны нашей эстрады": кто и за что "заказал" Марка Бернеса

Триллер "Кентавр" с Юрой Борисовым выйдет в российский прокат летом 2023 года

Новости часа: ВСУ выпустили по Горловке 10 ракет

"Тайны нашей эстрады": почему эстрадные певцы порой пели не своими голосами

"Тайны кино": Илья Нусинов и Семен Лунгин

"Звезды советского экрана": Лембит Ульфсак

Сериал про нулевые "Бэби-тур" покажут 1 июня

"Сити": премьера фильма "Кентавр" с Юрой Борисовым состоится в июле

В феврале 1962 года, после громкого успеха комедии "За двумя зайцами", киноманы еще долго состязались в остроумии, цитируя лучшие перлы из фильма. Не остался в стороне от этой шумихи и главный журнал страны о кино – "Советский экран". Редакция посвятила обсуждению недавней премьеры одну из своих колонок. А ведь еще пару месяцев назад создатели фильма даже не предполагали, что их детище так выстрелит.

Из-за чего Олега Борисова не хотели утверждать в фильм "За двумя зайцами"? Какая неприятность помогла Маргарите Криницыной получить роль Проньки? Что довело режиссера до больничной койки? Чьим голосом кричал попугай в фильме? И кому из героев фильма поставили памятник?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

Читайте также
Программа: Звезды советского экрана
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика