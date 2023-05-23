Число участников фестиваля "Московская студенческая весна" превысило 3 тыс человек

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Более 3 тысяч студентов из 80 вузов стали участниками VIII открытого фестиваля "Московская студенческая весна". Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Фестиваль предполагал 52 коллективные и сольные номинации по 10 направлениям.

"На гала-концерте все финалисты показали высокий уровень мастерства. Восемь коллективов и исполнителей получили Гран-при фестиваля. Еще 183 команды и участника-солиста стали лауреатами. Самым творческим вузом признан Российский университет транспорта", – подчеркнула она.

Организаторами фестиваля являются Российский союз молодежи, проектный офис "Молодежь Москвы", Ассоциация студентов и студенческих объединений при поддержке столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Самым активным округом стал Центральный административный. Выступления артистов в очном формате смогли посмотреть более тысячи человек, а онлайн – 350 тысяч зрителей.

"По итогам городского этапа сформирована делегация, которая будет представлять Москву на "Российской студенческой весне". В команду вошли 89 студентов", – указала Сергунина.

Финал "Российской студенческой весны" состоится с 26 мая по 1 июня в Перми.

Ранее Сергея Собянин сообщил, что 149 команд из 2,4 тысячи коллективов-финалистов получили золотые медали на самом масштабном столичном чемпионате профессионального мастерства среди младших школьников "Мастерята". Мэр отметил, что больше всего призовых мест получили воспитанники колледжа "Царицыно" и дворца творчества "Неоткрытые острова".