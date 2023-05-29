"Тайны нашей эстрады": три "Ф" советской эстрады

Три композитора – Марк Фрадкин, Оскар Фельцман и Ян Френкель – считались главными хитмейкерами советской эстрады. Их песни были настолько популярны, что поговаривали даже о существовании могущественного союза "Трех Ф".

Какие отношения на самом деле связывали авторов лучших советских шлягеров? Какими непростыми путями шли к своей эстрадной звезде Марк Фрадкин и Ян Френкель? Почему Оскар Фельцман променял скрипку на рояль? И что помогло всем троим прорваться в заоблачные дали песенной славы?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".