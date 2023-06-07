Летние кинотеатры откроют в восьми парках Москвы

Фото: Москино Сокольники

Летние кинотеатры откроются в восьми столичных парках в этом сезоне. Они будут работать до осени, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Летние кинотеатры проработают в парках до осени. Их гости увидят новинки и классические картины. В репертуар некоторых площадок включили даже немое кино – такие сеансы будет сопровождать джазовый оркестр", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

Гости смогут посмотреть мультипликационные ленты, картины российских и советских режиссеров. Для посещения необходима предварительная регистрация на сайтах зон отдыха.

Так, 9 июня зрителей ждут в парке Олимпийской деревни. Там можно посмотреть классику российского кинематографа, например фильмы "Дети капитана Гранта" и "Девушка с характером". В этот же день состоятся показы на главной сцене Таганского парка. Сеансы организуют по пятницам с 19:00 до 21:00.

Кроме того, в летнем кинотеатре сети "Москино" в парке "Сокольники" и в Парке Горького проведут показы новинок проката. Гости смогут посмотреть авторские и фестивальные картины. Вместе с этим сад имени Баумана и Бабушкинский парк приготовили шедевры из собрания Госфильмофонда России.

В парке "Ангарские пруды" гости смогут посмотреть лучшие ленты из коллекции "Мосфильма". 10 июня в 12:00 можно посмотреть комедию "Спорт, спорт, спорт", а 11 июня в 19:00 – драму "Родня".

Ранее Собянин пригласил жителей Москвы на исторический фестиваль "Времена и Эпохи". Он продлится пять дней – с 8 по 12 июня. За этот период все желающие смогут совершить путешествие во времени и окунуться в атмосферу разных исторических эпох.