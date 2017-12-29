"Тайны кино": лучшие из лучших: Рязанов, Гайдай и Данелия

Рязанов, Гайдай, Данелия. Эти режиссеры создали комедии, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы знаем их наизусть, но все равно каждый праздник пересматриваем вновь и вновь. Однако в карьере советских комедиографов далеко не все было безоблачно. Не все их картины были признаны успешными.

Как они отстаивали свои работы в борьбе с придирчивым худсоветом? Что помогало режиссерам пережить критику, неудачи и вновь вернуться к работе? И как создавались самые известные и любимые страной фильмы? Ответы на эти вопросы – в программе "Тайны кино".