В московском метро появится поезд, посвященный блокадному Ленинграду

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С сентября в московском метро запустят тематический состав, посвященный подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время заседания оргкомитета.

"Мы договорились с правительством Москвы, мы запускаем 8 сентября в Московском метрополитене тематический поезд, который посвящен снятию блокады Ленинграда", – передает его слова ТАСС.

Запустят поезд в День памяти жертв блокады, а сам проект посвящен 80-летию со дня ее снятия.

По словам Дрозденко, в поезде можно будет найти информацию обо всех основных этапах блокады. Курсировать он будет до конца марта 2024 года.

В июне по Арбатско-Покровской линии столичного метро запустили тематический поезд к 350-летию со дня рождения Петра I. Он курсировал там на протяжении шести месяцев.

В октябре по той же линии начал ездить состав "Вкусная Москва". Его посвятили городским предприятиям пищевой промышленности. Также сообщалось, что, перейдя по QR-коду в вагоне, можно узнать рецепт от шефа Константина Ивлева.

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