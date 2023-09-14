"Сити": мелодрама "У людей так бывает" вышла в российских кинотеатрах

Одна из новинок в кино – мелодрама "У людей так бывает" с целой россыпью звездных фамилий в титрах. В картине участвуют Юрий Стоянов, Константин Хабенский, Владимир Меньшов и много других.

Сюжет рассказывает несколько историй людей, чьи судьбы не просто пересеклись, а запутались. Екатерина Шпица в роли жены режиссера театра изменяет ему с актером. А у того – адюльтер с ее подругой. Все сложно, но связано между собой.

Подробнее – в сюжете проекта "Сити".