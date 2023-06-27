"Тайны кино": Иван Бортник

Актер Иван Бортник обладал удивительным даром. Он появлялся на экране лишь на несколько минут, в эпизодической роли, но забыть его персонажа было невозможно. Вся страна узнала про артиста после роли вора Промокашки в сериале "Место встречи изменить нельзя". Этот колоритный бандит в одночасье влюбил в себя зрителей.

За что Ивана Бортника выгнали из Театра имени Гоголя? Какого героя в картине "Место встречи изменить нельзя" изначально должен был сыграть актер? Кого Иван Сергеевич пытался изобразить в роли Вовчика в "Родне"? И почему артист ненавидел своего персонажа Промокашку? Об этом – в программе "Тайны кино".