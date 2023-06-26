Генсек НАТО считает преждевременным решать, как Альянс должен реагировать на события в РФ

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянсу еще рано решать, как реагировать на события минувших выходных в России, сообщает "Интерфакс".

По его словам, все еще может получить развитие. Столтенберг добавил, что НАТО внимательно следит за ситуацией и сможет быстро отреагировать, если будет такая необходимость.

Столтенберг заявил, что попытка мятежа со стороны руководства группы "Вагнер" является внутренним делом России, а НАТО сейчас сосредоточена на поддержке Украины.

Ситуация обострилась вечером 23 июня после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по своим тыловым лагерям и призвал сторонников выступить против военного руководства страны. Эти данные позже опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении основателя ЧВК "Вагнер" по факту организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение президента Белоруссии об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Посол США в Москве Линн Трейси в ходе контактов с российскими представителями по ситуации вокруг Евгения Пригожина заявила, что Штаты ни при чем, и выразила надежду, что российское ядерное оружие будет в порядке и американские дипломаты не пострадают.

ЧВК "Вагнер" возвращается в полевые лагеря