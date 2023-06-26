Путин продлил ответные меры на потолок цен на российскую нефть до конца 2023 года

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Владимир Путин продлил до конца 2023 года действие ответных мер на потолок цен на нефть и нефтепродукты из РФ. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Еще в конце 2022 года президент запретил поставки российских нефтепродуктов другим странам, если в документах прямо или косвенно предусмотрен механизм фиксации предельной цены. Такой запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя.

Срок действия ответных мер истекал 1 июля этого года. Теперь их продлили до 31 декабря 2023-го.

Ранее Путин на ПМЭФ-2023 заявил, что Москву вполне устраивают нынешние рыночные цены на нефть. Комментируя введенный потолок цен на этот ресурс, глава государства назвал любого рода нерыночные ограничения в мировой торговле "вредными".

Вместе с этим президент отметил, что совместные действия России и стран-партнеров позволят установить баланс на топливном рынке.

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