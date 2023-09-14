Сценарий "Барби" выдвинут на премию "Оскар"

Фото: кадр из фильма "Барби"; режиссер – Грета Гервиг; производство – Warner Bros. Pictures

Вышедший в этом году фильм "Барби" будет бороться за премию "Оскар" в номинации "Лучший оригинальный сценарий". Об этом пишет Variety.

Кроме того, исполнительницу главной роли Марго Робби выдвинут на премию за лучшую главную женскую роль, а сыгравшего Кена Райана Гослинга – за лучшую роль второго плана.

Над фэнтезийной комедией работали режиссер Грета Гервиг и сценарист Ноа Бумбак. Проект собрал 1 миллиард 404,8 миллиона долларов и на данный момент считается самым кассовым в этом году.

В студии Warner Bros. также считают, что "Барби" может претендовать на "Оскар" за лучший фильм, режиссуру, работу художника-постановщика, операторскую работу, дизайн костюмов, монтаж, грим и прически, звук, визуальные эффекты и оригинальную музыку.

Фильм "Барби" покажут в кинотеатре Москвы Mori Cinema в МФК "Кунцево Плаза" 16 сентября.

Ранее СМИ писали, что Робби получила за главную роль в фильме "Барби" 50 миллионов долларов. По информации источника, в эту сумму включается зарплата актрисы за съемку в фильме, а также проценты с рекордных кассовых сборов кинокартины. Помимо этого, сообщалось, что Робби также принимала участие в продюсировании "Барби" через свою организацию LuckyChap Entertainment.



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