Третья жена Градского подала в суд на его вдову и своих детей из-за наследства

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Третья жена умершего певца и композитора Александра Градского подала иск о претензии на наследство к его вдове и собственным детям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Там уточнили, что исковое заявление Ольги Градской (урожденная Фартышева), с которой артист состоял в браке с 1980 по 2001 год, подано к его последней жене Марине Коташенко, а также к их детям Даниилу и Марии. Градская просит суд признать жилое здание, земельные участки и несколько нежилых помещений общим имуществом супругов.

"Также просит выделить 1/2 долю имущества, нажитого во время брака с Градским, исключив его из состава наследственного имущества, и признать за ней право на собственность", – заявили в суде.

Беседа по данному заявлению в рамках подготовки дела к разбирательству назначена на 27 июня.

Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет после госпитализации с подозрением на инсульт. По некоторым данным, причиной его смерти стал инфаркт головного мозга. Народного артиста России похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

