26 июня, 21:35Происшествия
"Безопасный город": полиция задержала 12 мошенников, продававших дорогую технику
Полиция задержала 12 злоумышленников, которым вменяется мошенничество в особо крупном размере.
По версии следствия, на протяжении нескольких лет они создавали сайты, на которых от имени организаций и ИП продавали дорогостоящую сельскохозяйственную продукцию по заниженным ценам. В действительности все заключенные с ними договоры оказывались фиктивными.
Подробнее – в программе "Безопасный город".