"Безопасный город": полиция задержала 12 мошенников, продававших дорогую технику

Полиция задержала 12 злоумышленников, которым вменяется мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, на протяжении нескольких лет они создавали сайты, на которых от имени организаций и ИП продавали дорогостоящую сельскохозяйственную продукцию по заниженным ценам. В действительности все заключенные с ними договоры оказывались фиктивными.

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