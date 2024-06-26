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26 июня, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": полиция задержала 12 мошенников, продававших дорогую технику

"Безопасный город": полиция задержала 12 мошенников, продававших дорогую технику

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Полиция задержала 12 злоумышленников, которым вменяется мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, на протяжении нескольких лет они создавали сайты, на которых от имени организаций и ИП продавали дорогостоящую сельскохозяйственную продукцию по заниженным ценам. В действительности все заключенные с ними договоры оказывались фиктивными.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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