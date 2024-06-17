17 июня, 07:30Происшествия
Новости регионов: легковой автомобиль врезался в трубу газопровода в Ингушетии
В Ингушетии в предгорном селении Галашки легковой автомобиль врезался в трубу газопровода, после чего там начался пожар. Огонь повредил машину и перекинулся на крышу продуктового магазина. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Ожоги получили два человека, их доставили в районную больницу.
Сильный ливень с грозой и ураганным ветром, который ломал деревья, обрушились на Омск. В некоторых районах выпал град. В соцсетях писали о молниях, попавших в жилой дом. Известно, что в региональном МЧС о непогоде предупредили заранее.
Тем временем в Якутии жителей Анабарского района заранее предупредили о метели. В некоторых местах высота снежного покрова доходила до 10 сантиметров.
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