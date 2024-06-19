Новости регионов: медуз-крестовиков обнаружили на побережье Владивостока

Побережье Владивостока заполонили опасные для человека медузы-крестовики. Их обнаружили сразу на нескольких пляжах. Встреча с медузой грозит ожогами, ломотой по всему телу и сильным кашлем. Лечение в этом случае занимает несколько дней.



В Чите школьник поджег тополиный пух и вместе с ним спалил шесть автомобилей, которые были припаркованы во дворе. Виновника нашли по видеокамере. На данный момент определяется сумма ущерба.

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