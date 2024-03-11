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11 марта, 07:15

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Более 130 тыс человек воспользовались сервисом "Мой питомец" с лета 2023 года

Более 130 тыс человек воспользовались сервисом "Мой питомец" с лета 2023 года

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Городской цифровой сервис "Мой питомец" становится популярнее у москвичей. С лета 2023 года им воспользовались более 130 тысяч человек.

Сервис "Мой питомец" доступен всем пользователям портала mos.ru. Для его использования необходима стандартная или полная учетная запись на портале. Для просмотра амбулаторной карты, сведений о вакцинации, а также данных приемов у ветеринара потребуется авторизация.

С помощью этого сервиса можно записать животное на прием к ветеринару, получить уведомление о плановой вакцинации или разместить объявление о пропаже питомца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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