"Мой район. Новости": в центре "Коммунарка" завершили возведение корпуса лучевой терапии

В центре "Коммунарка" завершили строительство корпуса лучевой терапии. Он примет первых пациентов уже осенью.

К этому времени закупят современную медицинскую технику, в том числе системы лучевой терапии, аппараты КТ, МРТ и многое другое. В медицинском комплексе "Коммунарка" также создали современную патоморфологическую лабораторию, как и во всех столичных онко-клиниках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.