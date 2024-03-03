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03 марта, 10:00

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"Мой район. Новости": в центре "Коммунарка" завершили возведение корпуса лучевой терапии

"Мой район. Новости": в центре "Коммунарка" завершили возведение корпуса лучевой терапии

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В центре "Коммунарка" завершили строительство корпуса лучевой терапии. Он примет первых пациентов уже осенью.

К этому времени закупят современную медицинскую технику, в том числе системы лучевой терапии, аппараты КТ, МРТ и многое другое. В медицинском комплексе "Коммунарка" также создали современную патоморфологическую лабораторию, как и во всех столичных онко-клиниках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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