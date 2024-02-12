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12 февраля, 08:45

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Конкурс инновационных разработок "Новатор Москвы" стартовал в столице

Конкурс инновационных разработок "Новатор Москвы" стартовал в столице

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В столице стартовал пятый конкурс инновационных разработок для города "Новатор Москвы". Призовой фонд составляет почти 21 миллион рублей.

Конкурс "Новаторы Москвы" будет проходить несколько месяцев. До 1 мая организаторы из столичного департамента предпринимательства и инновационного развития принимают заявки участников, к июню проведут экспертизу проектов, а в конце первого месяца лета на фестивале в кластере "Ломоносов" выберут победителей.

С 2020 года более пяти тысяч человек представили свои разработки на конкурсе, а победителями стали почти 140 проектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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