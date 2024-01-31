Движение на Ильинке и Варварке восстановлено после проведения мероприятия

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение транспорта на улицах Ильинке и Варварке возобновлено. Об этом сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в своем телеграм-канале.

При этом в сообщении также указано, что все введенные ранее ограничения сняты.

Ранее стало известно, что проезд и парковка на улицах Ильинке и Варварке в Москве будут ограничены в ночь с 31 января и до окончания мероприятия. Водителям рекомендовали заблаговременно планировать маршрут, учитывать ограничения и использовать объездные пути.



В Дептрансе Москвы рассказали о ситуации на дорогах 31 января