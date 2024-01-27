27 января, 23:54Транспорт
Движение на участке Кусковского тупика ограничат из-за строительных работ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На участке Кусковского тупика ограничат движение с 29 января по 30 июня, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Ограничения затронут участок Кусковского тупика от владения 2 до дома 1. Недоступна будет одна полоса из-за проведения строительных работ.
Для движения транспорта обустроят временные уширения.
Ранее сообщалось, что с 25 декабря 2023 до 30 января 2025 года участок Лучникова переулка будет закрыт для проезда. Там организовали двустороннее движение.
Также в городе ограничили движение на участках Колпачного и Хохловского переулков с 22 декабря 2023 до 27 июня 2024 года. Перекрытия связаны с реставрацией объекта культурного наследия.
Схема движения транспорта временно изменится в центре Москвы
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