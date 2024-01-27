Движение на участке Кусковского тупика ограничат из-за строительных работ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На участке Кусковского тупика ограничат движение с 29 января по 30 июня, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ограничения затронут участок Кусковского тупика от владения 2 до дома 1. Недоступна будет одна полоса из-за проведения строительных работ.

Для движения транспорта обустроят временные уширения.

Ранее сообщалось, что с 25 декабря 2023 до 30 января 2025 года участок Лучникова переулка будет закрыт для проезда. Там организовали двустороннее движение.

Также в городе ограничили движение на участках Колпачного и Хохловского переулков с 22 декабря 2023 до 27 июня 2024 года. Перекрытия связаны с реставрацией объекта культурного наследия.



Схема движения транспорта временно изменится в центре Москвы