Шоу барабанов пройдет в Москве в рамках празднования китайского Нового года

Большой фестиваль, посвященный китайскому Новому году, продлится в столице до 18 февраля. Площадки развернулись на ВДНХ, на Тверской площади и Тверском бульваре, в Камергерском переулке и на Новом Арбате.

Для посетителей организуют театрализованные представления, в том числе традиционное шествие с танцующим драконом.

В Камергерском переулке пройдет шоу барабанов. Там же познакомят с особенностями традиционных китайских инструментов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.







