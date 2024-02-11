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11 февраля, 09:15

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Шоу барабанов пройдет в Москве в рамках празднования китайского Нового года

Шоу барабанов пройдет в Москве в рамках празднования китайского Нового года

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Большой фестиваль, посвященный китайскому Новому году, продлится в столице до 18 февраля. Площадки развернулись на ВДНХ, на Тверской площади и Тверском бульваре, в Камергерском переулке и на Новом Арбате.

Для посетителей организуют театрализованные представления, в том числе традиционное шествие с танцующим драконом.

В Камергерском переулке пройдет шоу барабанов. Там же познакомят с особенностями традиционных китайских инструментов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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