Гигантские драконы, концерты и шоу: как Москва впервые отпразднует китайский Новый год

В этом году Москва впервые с размахом отметит китайский Новый год: с 9 по 18 февраля на популярных городских площадках гостей ждут красочные шоу, ярмарки, игры, концерты и многое другое. Подробная афиша – в нашем материале.

Камергерский переулок

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Фестиваль, который организует правительство столицы при поддержке посольства КНР в России и российского МИД, откроется в Камергерском переулке мастер-классами по китайской живописи и каллиграфии – они начнутся 9 февраля с 12:00 (с 12 по 17 февраля программа творческих уроков повторится). На следующий день, 10-го, с 13:00 до 15:00 горожанам расскажут о создании китайского костюма и даже предложат выступить в роли дизайнеров.

Не менее разнообразная программа запланирована на 11 февраля: с 12:00 гости смогут освоить традиционные китайские музыкальные инструменты, поиграть в азиатские игры, смастерить узелки на счастье или сделать небесный фонарик. В переулке также будет работать ярмарка, где можно полакомиться блюдами китайской кухни.

Новый Арбат

В свою очередь, в первый фестивальный день, 9 февраля, на Новом Арбате с 15:00 до 16:45, а затем с 17:00 до 18:45 пройдет мастер-класс по традиционной настольной игре сянци (на следующий день урок повторится в 13:00). Также гости попробуют себя в игре-головоломке танграм.

Уже 11 февраля с 13:00 участники праздника смогут послушать лекции об играх Древнего Китая, поучаствовать в древней игре любо, сделать новогоднюю открытку с помощью каллиграфии и приготовить сладкий подарок.

В последующие дни, с 12 по 18 февраля, на площадке также пройдут игры, мастер-классы и лекции.

Тверская площадь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Здесь праздничная программа начнется 9 февраля с 15:00. Посетителям предложат познакомиться с чайной культурой Китая и продегустировать необычные напитки. С 16:00 начнется урок по традиционной живописи и созданию картины, с 17:00 – череда мастер-классов по каллиграфии. А в 18:00 пройдет урок по созданию национального аксессуара – бумажного веера (такая же программа запланирована с 12 по 16 февраля).

В выходные 10 и 11 февраля, в 12:00 начнутся мастер-классы, которые будут идти каждый час. Гости смогут принять участие в чайной церемонии, создать картину, китайский веер из бумаги, яркого дракона в традиционной технике цзяньчжи, летающий фонарик, а также талисман из узелков и монеток.

Кроме того, на площади развернется настоящий китайский уличный театр, где можно будет насладиться интерактивными и театрализованными программами.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Купить сувениры гости смогут в торговых шале на Тверской площади: изделия из дерева, фигурки драконов, китайский чай. Там же можно будет попробовать традиционные блюда, которые в Поднебесной готовят к праздникам: утку по-пекински, блинчики на рисовой муке, домашнюю лапшу. Для посетителей также организуют школу каллиграфии и чайные церемонии.

В целом на время празднования Москва превратилась в красочную фотозону благодаря тематическим инсталляциям, украшениям и арт-объектам. Например, на Тверском бульваре установили тоннель в красно-золотой цветовой гамме, арки в виде сакуры и дракона. А возле памятника Станиславскому и Немировичу-Данченко появится арка, расписанная китайской акварелью.



Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Еще одна яркая деталь праздника, которая добавит атмосферы, – тематическая подсветка. На куполе информационного центра в парке "Зарядье" и медиафасаде Останкинской башни в эти дни появятся китайские орнаменты и изображения дракона.

"Солнце Москвы" и ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 10 по 24 февраля на центральной площади "Солнца Москвы" тоже пройдут праздничные мероприятия. Торжественное открытие фестиваля состоится 10 февраля с 13:00 с участием советника-посланника по культуре посольства КНР в РФ Фэн Литао.

В 13:55 гости увидят театрализованное представление с шествием 18-метрового дракона, которого пронесут китайские спортсмены в национальных костюмах, а после этого – барабанное шоу, интерактивные представления ходулистов, флешмоб красных фонариков и световое шоу.

С 10 по 24 февраля гости увидят еще одного золотого дракона: 28-метровый символ праздника установят над центральным входом, откуда его будет отлично видно как с земли, так и с высоты. Кроме того, в эти дни в холле "Солнца Москвы" будет работать фотовыставка "Китай": на ней представят 30 работ, посвященных культуре и истории Тибета.

В воскресенье, 11 февраля, организаторы приглашают поучаствовать в квизе и мастер-классах по раскрашиванию фигурок, а также посмотреть магическое шоу (все события бесплатные).

А на выставке-реконструкции "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая" (павильон № 22 ВДНХ) 10 февраля в 13:00, 15:00 и 16:30 артисты пронесут 18-метрового дракона под аккомпанемент народной музыки. Помимо этого, гостей ждет танец китайского льва, который исполнит свой номер под звуки привлекающих удачу барабанов.

Московский зоопарк

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Праздничную программу на китайский Новый год подготовил и зоопарк: с 9 по 11 февраля сюда можно будет попасть бесплатно, если прийти в костюме панды. Такую же возможность подарили и обладательницам имени Екатерина – тезкам маленькой панды Катюши.

Бесплатная лекция "Большие панды – загадочные гости с Востока" состоится 9 февраля в 11:00 (нужна предварительная регистрация на сайте зоопарка).

Затем 10 и 11 февраля в 12:00, а также с 22-го по 24-е в 14:00 пройдет экскурсия "Гости из Поднебесной". Гостям расскажут о фауне Китая: больших и красных пандах, гималайских медведях, а также природоохранных программах (запись по электронной почте учреждения).

А на 17 февраля в 12:00 запланирована интерактивная программа "Панды и другие животные Азии": она включает экскурсию по вольерам редких экзотических животных, игру, посвященную пандам, а также мастер-классы по изготовлению поздравительных открыток в виде китайских фонариков. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

Усадьба Деда Мороза

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На празднование китайского Нового года приглашает и Усадьба Деда Мороза: 10 февраля с 14:00 посетители станут свидетелями его встречи с китайским "коллегой" Шань Дань Лаоженом, увидят выступление мастеров школы у-шу и поучаствуют в музыкальных разминках и играх.

Также в программе – мастер-классы по каллиграфии, китайской живописи, чайные церемонии и языковые интенсивы.

Более детальная информация и время работы всех площадок доступна на сайте проекта "Московские сезоны" и в рубрике "Russpass-журнала".