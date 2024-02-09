Гигантские драконы, концерты и шоу: как Москва впервые отпразднует китайский Новый год

В этом году Москва впервые с размахом отметит китайский Новый год: с 9 по 18 февраля на популярных городских площадках гостей ждут красочные шоу, ярмарки, игры, концерты и многое другое. Подробная афиша – в нашем материале.
Камергерский переулок
Фестиваль, который организует правительство столицы при поддержке посольства КНР в России и российского МИД, откроется в Камергерском переулке мастер-классами по китайской живописи и каллиграфии – они начнутся 9 февраля с 12:00 (с 12 по 17 февраля программа творческих уроков повторится). На следующий день, 10-го, с 13:00 до 15:00 горожанам расскажут о создании китайского костюма и даже предложат выступить в роли дизайнеров.
Не менее разнообразная программа запланирована на 11 февраля: с 12:00 гости смогут освоить традиционные китайские музыкальные инструменты, поиграть в азиатские игры, смастерить узелки на счастье или сделать небесный фонарик. В переулке также будет работать ярмарка, где можно полакомиться блюдами китайской кухни.
Новый Арбат
В свою очередь, в первый фестивальный день, 9 февраля, на Новом Арбате с 15:00 до 16:45, а затем с 17:00 до 18:45 пройдет мастер-класс по традиционной настольной игре сянци (на следующий день урок повторится в 13:00). Также гости попробуют себя в игре-головоломке танграм.
Уже 11 февраля с 13:00 участники праздника смогут послушать лекции об играх Древнего Китая, поучаствовать в древней игре любо, сделать новогоднюю открытку с помощью каллиграфии и приготовить сладкий подарок.
В последующие дни, с 12 по 18 февраля, на площадке также пройдут игры, мастер-классы и лекции.
Тверская площадь
Здесь праздничная программа начнется 9 февраля с 15:00. Посетителям предложат познакомиться с чайной культурой Китая и продегустировать необычные напитки. С 16:00 начнется урок по традиционной живописи и созданию картины, с 17:00 – череда мастер-классов по каллиграфии. А в 18:00 пройдет урок по созданию национального аксессуара – бумажного веера (такая же программа запланирована с 12 по 16 февраля).
В выходные 10 и 11 февраля, в 12:00 начнутся мастер-классы, которые будут идти каждый час. Гости смогут принять участие в чайной церемонии, создать картину, китайский веер из бумаги, яркого дракона в традиционной технике цзяньчжи, летающий фонарик, а также талисман из узелков и монеток.
Кроме того, на площади развернется настоящий китайский уличный театр, где можно будет насладиться интерактивными и театрализованными программами.
Купить сувениры гости смогут в торговых шале на Тверской площади: изделия из дерева, фигурки драконов, китайский чай. Там же можно будет попробовать традиционные блюда, которые в Поднебесной готовят к праздникам: утку по-пекински, блинчики на рисовой муке, домашнюю лапшу. Для посетителей также организуют школу каллиграфии и чайные церемонии.
В целом на время празднования Москва превратилась в красочную фотозону благодаря тематическим инсталляциям, украшениям и арт-объектам. Например, на Тверском бульваре установили тоннель в красно-золотой цветовой гамме, арки в виде сакуры и дракона. А возле памятника Станиславскому и Немировичу-Данченко появится арка, расписанная китайской акварелью.
Еще одна яркая деталь праздника, которая добавит атмосферы, – тематическая подсветка. На куполе информационного центра в парке "Зарядье" и медиафасаде Останкинской башни в эти дни появятся китайские орнаменты и изображения дракона.
"Солнце Москвы" и ВДНХ
С 10 по 24 февраля на центральной площади "Солнца Москвы" тоже пройдут праздничные мероприятия. Торжественное открытие фестиваля состоится 10 февраля с 13:00 с участием советника-посланника по культуре посольства КНР в РФ Фэн Литао.
В 13:55 гости увидят театрализованное представление с шествием 18-метрового дракона, которого пронесут китайские спортсмены в национальных костюмах, а после этого – барабанное шоу, интерактивные представления ходулистов, флешмоб красных фонариков и световое шоу.
С 10 по 24 февраля гости увидят еще одного золотого дракона: 28-метровый символ праздника установят над центральным входом, откуда его будет отлично видно как с земли, так и с высоты. Кроме того, в эти дни в холле "Солнца Москвы" будет работать фотовыставка "Китай": на ней представят 30 работ, посвященных культуре и истории Тибета.
В воскресенье, 11 февраля, организаторы приглашают поучаствовать в квизе и мастер-классах по раскрашиванию фигурок, а также посмотреть магическое шоу (все события бесплатные).
А на выставке-реконструкции "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая" (павильон № 22 ВДНХ) 10 февраля в 13:00, 15:00 и 16:30 артисты пронесут 18-метрового дракона под аккомпанемент народной музыки. Помимо этого, гостей ждет танец китайского льва, который исполнит свой номер под звуки привлекающих удачу барабанов.
Московский зоопарк
Праздничную программу на китайский Новый год подготовил и зоопарк: с 9 по 11 февраля сюда можно будет попасть бесплатно, если прийти в костюме панды. Такую же возможность подарили и обладательницам имени Екатерина – тезкам маленькой панды Катюши.
Бесплатная лекция "Большие панды – загадочные гости с Востока" состоится 9 февраля в 11:00 (нужна предварительная регистрация на сайте зоопарка).
Затем 10 и 11 февраля в 12:00, а также с 22-го по 24-е в 14:00 пройдет экскурсия "Гости из Поднебесной". Гостям расскажут о фауне Китая: больших и красных пандах, гималайских медведях, а также природоохранных программах (запись по электронной почте учреждения).
А на 17 февраля в 12:00 запланирована интерактивная программа "Панды и другие животные Азии": она включает экскурсию по вольерам редких экзотических животных, игру, посвященную пандам, а также мастер-классы по изготовлению поздравительных открыток в виде китайских фонариков. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.
Усадьба Деда Мороза
На празднование китайского Нового года приглашает и Усадьба Деда Мороза: 10 февраля с 14:00 посетители станут свидетелями его встречи с китайским "коллегой" Шань Дань Лаоженом, увидят выступление мастеров школы у-шу и поучаствуют в музыкальных разминках и играх.
Также в программе – мастер-классы по каллиграфии, китайской живописи, чайные церемонии и языковые интенсивы.
Более детальная информация и время работы всех площадок доступна на сайте проекта "Московские сезоны" и в рубрике "Russpass-журнала".
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